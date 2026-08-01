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01.08.2026
Geschichtswissenschaft

Stolz und Urteil

Wie ein Detektiv spürte Carlo Ginzburg der Wahrheit in historischen Texten nach. Eine Würdigung des Begründers der Mikrogeschichte und Großmeisters der Hexenforschung

Von Marc Püschel
»… daß nichts was sich jemals ereignet hat, für die Geschichte verloren zu geben ist.« Walter Benjamin Der Historiker, schrieb Marc Bloch in seiner berühmten »Apologie der Geschichtswissenschaft« (1941–1943), sei wie ein Physiker, der einen Raum erst betrete, nachdem dort ein Experiment stattgefunden hat, und nun durch Indizien rekonstruieren müsse, was passiert sei. In den zahlreichen Versuchen des Historikers und 1944 von den Nazis ermordeten Widerstandskämpfers, ...

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