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01.08.2026
Klassik

Krawall, KI und Kummer

150 Jahre Bayreuther Festspiele mit seltsamen Neuheiten und Rekorden

Von Gisela Sonnenburg
Wie feiert man heutzutage ein Jubiläum der Bayreuther Festspiele? Mit Krawall, KI und Kummer für Puristen. Das dachte sich wohl Katharina Wagner, Urenkelin des weltberühmten Komponisten Richard Wagner und Chefin der von ihm gegründeten Sommerspiele. Schon zum 150. Mal finden sie statt. Katharina Wagner hat seit 2015 die künstlerische Gesamtleitung und die Geschäftsführung des Spektakels inne; zuvor teilte sie sich beide Posten mit Eva Wagner-Pasquier, ihrer Halbschw...

Artikel-Länge: 3663 Zeichen

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