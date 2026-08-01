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01.08.2026
Zu Lust und Risiken des Kapitalverkehrs

Zinsanstieg ohne Notenbank

Von Lucas Zeise
Der sonst so kommentarstarke Donald Trump hat die Entscheidung der US-Notenbank vom Mittwoch abend, ihre Zinsen unverändert zwischen 3,5 und 3,75 Prozent zu lassen, nicht kommentiert. Kein Wort des Tadels oder Lobes für Kevin Warsh, den von Trump ins Amt gehievten Präsidenten der Fed. Es war erst Warshs zweite Sitzung, nachdem er im Mai das Amt von seinem Vorgänger Jerome Powell übernommen hatte. Nur zur Erinnerung: Trump hatte Powell nach praktisch jeder Sitzung de...

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