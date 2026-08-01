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01.08.2026
Iran-Krieg

Saudische Ränkeschmiede

14 neue Bündnispartner für Riad

Von Lars Lange
Saudi-Arabien baut eine neue maritime Machtachse auf. Riad kündigte die Gründung einer multinationalen Koalition an. Ziel soll die Verteidigung auf dem Roten Meer, dem Golf von Aden und der Meerenge von Bab Al-Mandab sein. Vertreter aus 43 Staaten, darunter auch EU-Delegierte, nahmen laut Angaben der Saudis an dem Treffen in Riad teil. Vierzehn Länder, darunter die Türkei, Pakistan, Ägypten, Sudan und Dschibuti, sollen die Unterstützungserklärung unterzeichnet haben...

Artikel-Länge: 3109 Zeichen

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