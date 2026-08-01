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01.08.2026
Brief aus Jerusalem

Koloniale Gewalt früher und heute

Bei einer Buchvorstellung in Ostjerusalem zeigt sich, dass angebliche Objektivität oft nur die Täter schützt

Von Helga Baumgarten
Im schattig-kühlen Garten des Albright-Institutes in Ostjerusalem begrüßt Direktor James Fraser die britische Autorin Julie Norman, Professorin am King’s College in London. Sie stellt ihr neues Buch vor: »Gaza. The Dream and the Nightmare« (Gaza. Traum und Alptraum). Unter den Zuhörern finden sich sehr viele internationale Besucher, eine relativ große Zahl von jüdischen Israelis und schließlich einige Palästinenser, Bewohner des besetzten Ostjerusalem. Das Albright-...

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