01.08.2026

Übergewinnsteuer

Extraprofit? Extra geheim!

Übergewinnsteuer: Ölkonzerne wollen Kosten nicht offenlegen und verklagen Kartellamt

Von Volker Hermsdorf

Während Rüstungskonzerne und Ölmultis die Bürger gnadenlos schröpfen, macht Portugal vor, wozu die Koalition in Berlin nicht fähig oder willens ist. Die von Premierminister Luís Montenegro geführte konservative Minderheitsregierung hat angesichts extremer Profite der Ölkonzerne einen Gesetzentwurf zur Besteuerung von Übergewinnen vorgelegt. Die Einnahmen sollen »zur Unterstützung von Familien und Wirtschaftszweigen verwendet werden, die am stärksten von den Kraftsto...

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