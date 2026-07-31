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01.08.2026
Rentenkürzungspläne

Der Osten sagt nein

Ostdeutsche Regierungschefs stemmen sich gegen die Abschaffung der »Rente mit 63«

Von Kristian Stemmler
Der Unmut in der CDU über den verunglückten Kabinettsumbau ist noch nicht abgeflaut, da steht Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) schon der nächste Ärger ins Haus. Die Kritik der CDU-Ministerpräsidenten von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen – Michael Kretschmer, Sven Schulze und Mario Voigt – an der geplanten Abschaffung der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren sorgt für Debatten in der Partei. Dennis Radtke, Chef des CDU-»Arbeitnehmerflügels« CDA, unters...

Artikel-Länge: 3240 Zeichen

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