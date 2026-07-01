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31.07.2026
Ehe für alle

Ringen um Gleichberechtigung

Polnisches Verfassungsgericht erklärt Anerkennung im Ausland geschlossener queerer Ehen für verfassungswidrig

Von Reinhard Lauterbach
Der innenpolitische Streit um die Ehe für alle in Polen geht in die nächste Runde. Das polnische Verfassungsgericht – bzw. das, was von ihm nach Pensionierungen, Rücktritten und fehlenden Neuberufungen übrig ist – hat eine Hintertür geschlossen, über die die Tusk-Regierung wenigstens die nachträgliche Legalisierung von im EU-Ausland geschlossenen gleichgeschlechtlichen Ehen ermöglichen wollte. Dazu hatte das Oberste Verwaltungsgericht die Standesämter in einem Urtei...

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