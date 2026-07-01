31.07.2026

Metal

Svenja setzt sich durch

Von Frank Schäfer

Kreuzfahrten sind kein Heavy Metal. Trotzdem kann man hier einiges lernen über die Szene und zwar von Anfang an. Während für gewöhnlich zehn Minuten nach dem Einchecken des ersten Gastes die Drähte des Beschwerdetelefons glühen, hat der Serviceoffizier bei der Full Metal Cruise nach vier Stunden erst einmal eine Telefonüberprüfung veranlasst. Wegen totaler Funkstille. Metaller sind habituelle Plebejer, auch wenn sie als Gehirnchirurgen arbeiten, und das äußert sich ...

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