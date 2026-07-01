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31.07.2026
Nachruf

Love Songs

Zum Tod des Singer-Songwriters Glen Hansard

Von Thomas Grossman
Mittwoch gegen 4.30 Uhr in der Frühe vermeldete die irische Polizei die Kollision einer Person mit einem Motorrad in Lucan bei Dublin. Später berichtete die Presse, dass es sich um Glen Hansard handelte, den gefeierten Singer-Songwriter. Er wurde nur 56 Jahre alt, hinterlässt Frau und dreijährigen Sohn. Bruce Springsteen erklärte: »Hier in der E Street (Belmar, New Jersey, T. G.) sind unsere Herzen gebrochen. Hansard war immer ein großer Musiker, guter Freund, großz...

Artikel-Länge: 2842 Zeichen

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