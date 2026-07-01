31.07.2026

Stand der Dinge

Unterwegs. Blasen, Wellen, Schaum

Geraune

Von Stefan Heidenreich

Wenn viele kleine Blasen aneinander haften, bilden sie Schaum. Die Wellen spülen den Schaum an den Strand. Dort zergeht er. Vor ein paar Jahren hieß es, das Netz würde die Menschen in lauter kleinen Bläschen einsperren. Umgang pflegten sie nur noch mit ihren digitalen Freunden. Von der Welt sehen sie allein das, was in ihrer Blase vorkommt. In Davos ging die Angst vor einem neuen Tribalismus um, einer Blasenstammeskultur. Das hat sich gründlich geändert. Mehrere Wel...

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