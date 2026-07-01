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31.07.2026
Klimakollaps in Europa

Warme Wasser sind flach

Europa: Infernos und Hitzetote zeigen Klimakrise an, die greift aber noch viel tiefer

Von Niki Uhlmann
Griechenland brennt. Spanien brennt. Frankreich brennt. Laut UNO loderten seit Jahresbeginn europaweit auf etwa 250.000 Hektar Flammen – das entspricht der Fläche des Saarlands. In Deutschland schlug Bild am Donnerstag »Smogalarm« und warnte vor »hoher Waldbrandgefahr« aufgrund einer weiteren Hitzewelle. Das Robert-Koch-Institut teilte mit, dass 2026 bis Mitte Juli fast 10.000 Menschen den extremen Temperaturen erlegen seien. Solche Schreckensmeldungen häufen sich u...

Artikel-Länge: 4086 Zeichen

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