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31.07.2026
Niederlande

Brandanschlag aufs Auto einer syrischen Familie

Rassistische Attacken in den Niederlanden: Schon vor dem Einzug werden Steine durch die Fenster geworfen

Von Gerrit Hoekman
Das Familienauto brennt, und Steine fliegen durchs Fenster. Vier Jahre hat der Syrer Osman Al-Arab mit seiner Frau und den drei kleinen Kindern in einer niederländischen Flüchtlingsunterkunft gelebt. Vor drei Monaten hat die Familie ein Reihenhäuschen in Geesteren bezogen, einem 4.300-Seelen-Dorf zwischen Almelo und Enschede. Das Haus hat die Stadt bereitgestellt. Dennoch überlegt die Familie jetzt wegzuziehen. Der Grund: Am Sonnabend vor einer Woche stand mitten in...

Artikel-Länge: 4022 Zeichen

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