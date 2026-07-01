31.07.2026

Die Paradoxien des Marco Rubio

Kuba: Die Vorwürfe des US-Außenministeriums platzen vor Widersprüchen

Von Michel Torres Corona

Für den niederträchtigen Staatssekretär des US-Imperialismus, den berüchtigten Marco Rubio, ist Kuba die größte Bedrohung der »westlichen Zivilisation«. In einer Neuauflage des »Gespenstes des Kommunismus« beschuldigen er und seine Handlanger die Insel, jede Initiative zu finanzieren, zu unterstützen, zu organisieren oder zu fördern, die links von Dschingis Khan steht. Um die genozidale Blockade, die sie über Kuba verhängt haben, zu legitimieren und um einen möglich...

Artikel-Länge: 4089 Zeichen