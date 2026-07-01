Zum Inhalt der Seite
31.07.2026
Stimme aus Havanna

Die Paradoxien des Marco Rubio

Kuba: Die Vorwürfe des US-Außenministeriums platzen vor Widersprüchen

Von Michel Torres Corona
Für den niederträchtigen Staatssekretär des US-Imperialismus, den berüchtigten Marco Rubio, ist Kuba die größte Bedrohung der »westlichen Zivilisation«. In einer Neuauflage des »Gespenstes des Kommunismus« beschuldigen er und seine Handlanger die Insel, jede Initiative zu finanzieren, zu unterstützen, zu organisieren oder zu fördern, die links von Dschingis Khan steht. Um die genozidale Blockade, die sie über Kuba verhängt haben, zu legitimieren und um einen möglich...

Artikel-Länge: 4089 Zeichen

Damit unabhängiger Journalismus weiter möglich bleibt: Unterstützen Sie die junge Welt mit einem Abonnement und erhalten Sie Zugang zu allen Analysen, Reportagen und Kommentaren.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90, ermäßigt: 19,90
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe