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31.07.2026
Stadtentwicklungspolitik

Marzahn ist nicht Manhattan

Anwohnerinitiativen organisieren Bürgerbegehren gegen planlose Nachverdichtung

Von Oliver Rast
Ein Ortsname, viele Assoziationen: Randlage, Wegzug, Rückbau. Dafür stand lange der Großbezirk Marzahn‑Hellersdorf, die Betonsteppe im Grünen, die stille Reservefläche Berlins. Doch längst drängen Bauherren und Investoren in das Viertel. In den vergangenen Jahren entstanden im Bezirk mehrere tausend neue Wohnungen – Marzahn-Hellersdorf gehört seit Jahren zu den Berliner Neubauhotspots. Rund zwanzig Bauvorhaben stehen im Bezirk auf der Agenda internationaler Projekte...

Artikel-Länge: 4377 Zeichen

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