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31.07.2026
Verfassungsschutz sortiert

Reibungsloser Ablauf

Niedersachsen: Erneut mehrere AfD-Bewerber von Teilnahme an Kommunalwahl ausgeschlossen

Von Kristian Stemmler
In Niedersachsen geht das Aussieben von Kandidaten für die Kommunalwahlen am 13. September nach Maßgabe des Verfassungsschutzes weiter. Bisher trifft es Politiker aus dem rechten Spektrum, also der AfD, die in dem Bundesland als »rechtsextremistischer Verdachtsfall« eingestuft ist. Bis Mittwoch, an dem die Frist zur Prüfung der Kandidaten ablief, sind vier AfD-Politiker von Wahlschüssen nicht als Kandidaten für die Wahlen zugelassen worden – weil Zweifel an ihrer »V...

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