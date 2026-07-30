30.07.2026

Fußballrealität

Der nächste Streich

Die FIFA will ihre Turniere für Investoren öffnen

Von Leonhard Furtwängler

Die Pläne lagen wohl schon in der Schublade: Nach der gigantischen Fußballweltmeisterschaft der Herren in Nordamerika will die FIFA den nächsten Schritt gehen, um ihr Spitzenprodukt noch besser zu verwerten. Nach dem Willen seines Präsidenten Gianni Infantino soll der Weltverband künftig Teile der kommerziellen Rechte an seinen Turnieren an Investoren verkaufen. Erwartete Einnahmen: vier Milliarden US-Dollar. Das teilte die FIFA am Mittwoch mit. Turniere wie die Fuß...

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