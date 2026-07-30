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30.07.2026
Situation von Druckereien

Aus für ehemalige Volksdruckerei

Westermann schließt Druckerei in Zwickau. 170 Beschäftigte sind betroffen

Von Gudrun Giese
Rasch und offenkundig weitgehend unbemerkt soll ein kompletter Standort der Verlagsgruppe Westermann bis Ende August dichtgemacht werden: Betroffen ist eine im sächsischen Zwickau ansässige Druckerei mit rund 170 Beschäftigten. Als Gründe für die Schließung führte der kaufmännische Geschäftsführer der Westermann-Gruppe, Timo Blümer, laut dpa vom Dienstag die üblich gewordene Mischung aus »hohen Personal- und Energiekosten in Deutschland« an, denn die habe »dazu gefü...

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