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30.07.2026
Programmtips

Vorschlag

Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht

Rauschmiss Logan hat auf Arbeit so großen Mist gebaut, dass er vergisst, dass er ein reicher Arschkeks ist, der Arbeit gar nicht nötig hat. Saufen aber braucht der Intensivhobbytrinker, also nutzt er den Frust, um mit seinen Kompagnons Las Vegas trockenzulegen. Rory dagegen weiß mit all dem Terz nichts anzufangen, kommt sie doch grad von einem netten Bewerbungsgespräch bei der New York Times. USA 2007. → Gilmore Girls. Schiff ahoi! Sixx, 13.55 Uhr Schlaglochpisten R...

Artikel-Länge: 3084 Zeichen

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