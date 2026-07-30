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30.07.2026
Kino

Da hilft nur Pegging

Olivia Wildes leider belanglose Beziehungssatire »The Invite«

Von Marc Hairapetian
Olivia Wilde wurde vor gut 15 Jahren zum Star. In Joseph Kosinskis »Tron: Legacy« (2010) gab sie dem humanoiden Computerprogramm Quorra ein ausgesprochen cooles Gesicht, auch dank ihr gelang die vor allem stilistisch atemberaubende Fortsetzung von Disneys bis heute innovativster Produktion »Tron« (1982, Regie: Steven Lisberger). Die am 10. März 1984 in New York City als Olivia Jane Cockburn geborene Schauspielerin, die ihren Künstlernamen in Anlehnung an den von ihr...

Artikel-Länge: 3423 Zeichen

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