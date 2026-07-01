30.07.2026

Verkehr

Urlaub auf der Autobahn

Von Marc Hieronimus

Allzu bald und also immer noch früh erwacht die Rückbank und mit ihr der Wunsch nach Musik. Road to nowhere, Highway to hell? »Autobahn« von Kraftwerk für die Eltern, »Urlaub auf der Autobahn« von Rian für die Kinder, über weitere Stücke kann man diskutieren und darüber wieder ein paar Kilometer fressen. Laufend wollen braune Hinweisschilder informieren, kurz vor Aachen etwa über den Baum des Jahres von bis. Vorsatz: Nach dem Urlaub mit dem Nachwuchs endlich mehr ­B...

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