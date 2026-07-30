30.07.2026

Technologische Unabhängigkeit

Beijing im Wettkampf um Computerchips

Chinesischer Konzern nimmt Produktion eigener Chipfertigungsanlagen auf

Von Luca von Ludwig

Spekulanten, die ihr Geld in Aktien des niederländischen Konzerns ASML gesteckt haben, dürften zu Wochenbeginn durchaus ins Schwitzen gekommen sein. Die Bewertungen des Herstellers von hochmodernen Fertigungsanlagen für Computerprozessoren waren am Montag zeitweise um ganze acht Prozent abgerutscht, nachdem das US-Medium The Information berichtet hatte, China hätte mit der heimischen Massenproduktion sogenannter DUV-Lithographieanlagen begonnen. Bisher hatte ASML au...

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