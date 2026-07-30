Zum Inhalt der Seite
30.07.2026
Nahostkonflikt

Hinter verschlossenen Türen

USA und Israel loben Trump-Netanjahu-Treffen, schweigen aber über dessen Inhalt

Von Knut Mellenthin
Sein Treffen mit Donald Trump verlief »hervorragend« und war »eines der besten, das wir je hatten«, sagte Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu am Dienstag nach dem rund anderthalb Stunden langen Gespräch im Weißen Haus. Karoline Leavitt, Pressesprecherin des US-Präsidenten, bezeichnete die Begegnung, ebenso wie die am selben Tag vorausgegangene mit Trumps ukrainischem Amtskollegen Wolodimir Selenskij, in einem außergewöhnlich kurzen und nichtssagenden Posting a...

Artikel-Länge: 4549 Zeichen

Damit unabhängiger Journalismus weiter möglich bleibt: Unterstützen Sie die junge Welt mit einem Abonnement und erhalten Sie Zugang zu allen Analysen, Reportagen und Kommentaren.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90, ermäßigt: 19,90
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe