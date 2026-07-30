30.07.2026

Nahostkonflikt

Hinter verschlossenen Türen

USA und Israel loben Trump-Netanjahu-Treffen, schweigen aber über dessen Inhalt

Von Knut Mellenthin

Sein Treffen mit Donald Trump verlief »hervorragend« und war »eines der besten, das wir je hatten«, sagte Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu am Dienstag nach dem rund anderthalb Stunden langen Gespräch im Weißen Haus. Karoline Leavitt, Pressesprecherin des US-Präsidenten, bezeichnete die Begegnung, ebenso wie die am selben Tag vorausgegangene mit Trumps ukrainischem Amtskollegen Wolodimir Selenskij, in einem außergewöhnlich kurzen und nichtssagenden Posting a...

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