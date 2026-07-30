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30.07.2026
Philippinen

Schönreden, lavieren, wegducken

Philippinen: Die fünfte Rede zur Lage der Nation von Präsident Marcos jr. offenbarte wenig Substanz

Von Rainer Werning
Es ist ein Ritual: Jährlich tritt der philippinische Präsident – seit Bestehen der Republik vor genau 80 Jahren waren es zweimal Präsidentinnen – an jedem vierten Montag des Juli ins landesweite Scheinwerferlicht vor die auf ihn gerichteten Kameras und hält im Repräsentantenhaus seine Rede zur Lage der Nation (State of the Nation Address, SONA). Es ist dies gleichzeitig auch die Hochzeit der Hautevolee der philippinischen Gesellschaft, die sich im Stil einer extrava...

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