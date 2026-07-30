30.07.2026

Gesundheitspolitik

Billigkost im Pflegeheim

Branchenverband kritisiert Unterfinanzierung bei Essensversorgung in stationären Einrichtungen

Von Oliver Rast

Mahlzeit! Ein Trio mehliger Kartoffeln, zwei Kleckse angedickte Soße, ein Häufchen aufgekochtes Gemüse aus der Tiefkühltruhe und dazu eine Hähnchenkeule mit lappriger Pelle. Vollwertige, nahrhafte, vitaminreiche Kost? Fehlanzeige. Vielerorts in deutschen Pflegeheimen. Anders ausgedrückt: Die Verpflegung in stationären Einrichtungen ist unterfinanziert, kritisierte am Mittwoch der Verband Deutscher Alten- und Behindertenpflege (VDAB) gegenüber den Zeitungen der Funke...

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