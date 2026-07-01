30.07.2026

Open-Air-Kino am Thälmann-Denkmal

Antifaschistisches Sommerkino untersagt

Berlin: Bezirksamt unter grüner Regie lehnt Filmvorführung am Thälmann-Denkmal ab. DKP widerspricht

Von Philip Tassev

Seit nunmehr zwei Jahren veranstaltet der Berliner Landesverband der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP) zusammen mit weiteren Gruppen ein antifaschistisches Sommerkino unter freiem Himmel am Ernst-Thälmann-Denkmal an der Greifswalder Straße. Auch für Sonnabend war wieder eine Vorführung geplant. Gezeigt werden sollte der Defa-Klassiker »Die Fahne von Kriwoj Rog«. Doch diesmal hatte das Bezirksamt Pankow etwas dagegen. In einem auf den 22. Juli datierten Schreibe...

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