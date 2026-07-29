29.07.2026

Mit dem Rücken zur Wand

Von André Dahlmeyer

Einen wunderschönen guten Morgen! Bei der Copa Sudamericana qualifizieren sich nur die acht Gruppenersten für das Achtelfinale. Die jeweils Gruppenzweiten müssen in Playoffs gegen die Gruppendritten der Copa Libertadores antreten. Sogar die Playoffs haben Traditionsklubs wie América de Cali und Millonarios de Bogotá (beide Kolumbien, zusammen gewannen sie dort 31 Meisterschaften) sowie Papstklub San Lorenzo de Almagro und Racing Club (beide Argentinien, zusammen 33 ...

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