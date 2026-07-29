29.07.2026

Angriff auf die Pressefreiheit

Warnung vor »verheerenden Folgen«

US-Regierung geht gegen linkes Medienprojekt Break Through News vor

Von Dieter Reinisch

Der Finanzausschuss des US-Repräsentantenhauses hat vergangene Woche Vertreter des linken Onlinemediums Break Through News (BTN) vorgeladen. Eingefordert würden »interne Korrespondenzen, Finanzunterlagen und vieles mehr«, teilte das Medienprojekt mit und wertete den Vorgang als »Angriff auf die Pressefreiheit«. Zuletzt gerieten vermehrt progressive Gruppen in das Visier der US-Behörden, die ihnen »kommunistische Propaganda«, Geldwäsche und politische Destabilisierun...

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