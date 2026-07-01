29.07.2026

Programmtips

Vorschlag

Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht

Atlantis Durch den niedersächsischen Nordwesten fließen Ems, Leda und Jümme; dazu wurden Kanäle und unzählige Gräben (ostfriesisch: Schloote) gezogen. Entsprechend viel wird zu Wasser gelebt und gearbeitet, ob auf Ausflugsbooten oder im Fischerdorf Greetsiel mit seinen Grachten. BRD 2021. → Wasserreich Ostfriesland. Von Kanalkönigen und Freizeitkapitänen. NDR, 14.00 Uhr Die unten ganz oben »Cordistes en colère, cordistes solidaires« (»Wütende und solidarische Höhena...

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