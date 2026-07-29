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29.07.2026
Literatur

»Vielleicht sind noch andere Wege«

Vor 80 Jahren schrieb Arno Schmidt die zutiefst humane Erzählung »Leviathan oder Die Beste der Welten«

Von Jürgen Block
Ein Jahr nach Ende des Zweiten Weltkriegs schrieb Arno Schmidt die Erzählung »Leviathan oder Die beste der Welten«, die 1949 bei Rowohlt veröffentlicht wurde, der Sammelband »Leviathan« war sein literarisches Debüt. Die Antikriegserzählung behandelt die Kriegszeit, die nach einer kurzen Atempause ab 1946 wieder in eine Vorkriegszeit übergeht. Der nonkonformistische Ich-Erzähler führt Tagebuch. Er hat es bis zum Unteroffizier gebracht und organisiert aus eigenem Antr...

Artikel-Länge: 4213 Zeichen

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