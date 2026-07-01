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29.07.2026
Metalcore

Das Album danach

»Yearning: The Unbeautiful After« von Boundaries

Von Ken Merten
Als 2024 mit »Death Is Little More« der dritte Langspieler von Boundaries herauskam, hatte dessen Shouter Matthew McDougal gegenüber dem Onlineportal The Noise den vierten natürlich noch nicht im Blick. Mit dem ersten Album meldet man sich an, das zweite soll beweisen, dass man beim ersten nicht »einfach nur Glück« gehabt habe, so McDougal damals, erst ab dem dritten wird es dann interessant. Worauf er damals nicht einging: Spätestens ab dem vierten wird es auch hei...

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