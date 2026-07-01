29.07.2026

Torka, Schirmer, Fischer, Ohlenschläger, Schumann

Von Jegor Jublimov

Das Ehrenzeichen der Deutschen Volkspolizei und mehr erhielt Horst Torka im Kollektiv, als er in den sechziger Jahren im DFF den Leutnant Timm in der populären Reihe »Blaulicht« (Vorläufer von »Polizeiruf 110«) verkörperte. Ab 1948 hatte der junge Schlesier in Weimar Schauspiel studiert und ging dann ans Berliner Maxim-Gorki-Theater. Zugleich übernahm er kleine Film- und Fernsehrollen, wurde in der Kinderfernsehreihe um den »Bahnhof Puppenstadt« als Teddy beliebt. A...

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