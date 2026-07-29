29.07.2026

Handelskrieg

Stiller Feldzug gegen China

Bericht: Bundesregierung erarbeitet mit Hilfe von Unternehmen Maßnahmen für einen Handelskrieg

Von David Maiwald

Die Bundesregierung stellt sich auf einen Handelskrieg mit China ein. Die Regierung erfasse informell »Schwachstellen« der Volksrepublik, überwache Handelsströme und Lieferketten sowie Unternehmensdaten, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag. Das Ziel sei herauszufinden, »wo China weiterhin von deutscher und europäischer Technologie, spezialisierten Komponenten und industriellem Know-how abhängig ist – und wo Beijing in einer möglichen wirtschaftli...

Artikel-Länge: 3843 Zeichen