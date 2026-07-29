29.07.2026
Handelskrieg
Stiller Feldzug gegen China
Bericht: Bundesregierung erarbeitet mit Hilfe von Unternehmen Maßnahmen für einen Handelskrieg
Von David Maiwald
Die Bundesregierung stellt sich auf einen Handelskrieg mit China ein. Die Regierung erfasse informell »Schwachstellen« der Volksrepublik, überwache Handelsströme und Lieferketten sowie Unternehmensdaten, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag. Das Ziel sei herauszufinden, »wo China weiterhin von deutscher und europäischer Technologie, spezialisierten Komponenten und industriellem Know-how abhängig ist – und wo Beijing in einer möglichen wirtschaftli...
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