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29.07.2026
Nahostkonflikt

Unbeständiger Waffenstillstand

Nach Einstellung ihrer Bombardements gegen den Iran versuchen sich die USA erneut in Diplomatie

Von Lars Lange
Noch bleibt es ruhig. Nach nahezu zwei Wochen nächtlicher Aggressionen setzen die Vereinigten Staaten ihre Bombardierung Irans weiterhin aus. Eine Erklärung des Militärs blieb aus. Das US-Verteidigungsministerium bestätigte lediglich, die eigene Seeblockade gegen Iran bleibe »in vollem Umfang« bestehen. Präsident Donald Trump sprach von »guten Gesprächen« mit Teheran und stellte eine Einigung in Aussicht, drohte zugleich aber mit einer Wiederaufnahme der Angriffe, s...

Artikel-Länge: 4635 Zeichen

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