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29.07.2026
Südostasien

Endspiel um Myanmar

Regierung eskaliert den Konflikt. Dabei kontrolliert sie nur noch einen kleinen Teil des Landes

Von Satyajeet Malik
Die Militärregierung in Myanmar verschärft die Unterdrückung der Bevölkerung und intensiviert gleichzeitig Luftangriffe auf Separatistengruppen. Dies geht aus am Montag veröffentlichten Angaben des »Armed Conflict Location and Event Data Projects« (ACLED) hervor, das Daten zum anhaltenden Konflikt in Myanmar sammelt. Die neue Konfliktwelle folgt auf die Umstrukturierung der militärischen Kommandostruktur, nachdem der Oberkommandierende Min Aung Hlaing im April zum z...

Artikel-Länge: 4547 Zeichen

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