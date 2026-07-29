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29.07.2026
Mobilität

Preisspirale im Nahverkehr

Mitteldeutscher Verkehrsbund erhöht Tarife für Bus und Bahn – periodisch zum August. Linke fordert ÖPNV als Daseinsvorsorge

Von Oliver Rast
Das wäre doch was: Freifahrt für alle. Nulltarif, jetzt. Das Null-Euro-Ticket ist da. Endlich. Doch vielerorts werden die Fahrkartenpreise für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) erhöht – teils drastisch und periodisch. Etwa beim Mitteldeutschen Verkehrsverbund (MDV). Fahrgäste innerhalb des MDV müssen ab Sonnabend zum Augustanfang mehr fürs Straßenbahn-, Bus- und Zugfahren blechen. In der Stadt Leipzig steigen die Preise um fünf Prozent, in Halle (Saale) um ...

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