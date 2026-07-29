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29.07.2026
Sommerklausur der CSU

Mit »Roboter-Gyms« an die Weltspitze

CSU-Sommerklausur: Eine Million Roboter, tausende Satelliten und Drohnen für die Bundeswehr

Von Kristian Stemmler
Bayern ist bekanntlich das Bundesland mit der größten Konzentration von Unternehmen der Rüstungs- sowie der Luft- und Raumfahrtindustrie. Das liegt vor allem daran, dass diese Branchen mit der im Freistaat regierenden CSU treue Partner und Auftragsbeschaffer haben, wie die CSU-Landesgruppe im Bundestag jetzt aufs neue demonstriert hat. Bei ihrer am Dienstag beendeten zweitägigen Sommerklausur im fränkischen Kloster Banz bei Bad Staffelstein, die sich mit dem »techno...

Artikel-Länge: 3647 Zeichen

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