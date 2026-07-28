28.07.2026

Meister müssen aufsteigen

Von Gabriele Damtew

Hurra, schrie so mancher Fußballfan in sich hinein, der nach dem deutschen Debakel bei der WM in den USA endlich wieder seine Heimmannschaft spielen sehen wollte. Die Regionalligen machten den Anfang. Ehrlicher Fußball zu erschwinglichen Preisen. Doch bevor der Ball wieder rollte, ruhte er direkt nach Anpfiff, zumindest in der Regionalliga Nordost: eine gewollte einminütige Verzögerung durch die Spieler – im Namen ihrer Vereine. Vor Beginn sollte deren Protest um di...

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