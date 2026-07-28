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28.07.2026
Paläoklimatologie

Düstere Aussichten

Eine Studie zeigt, wie Brände vor rund 201 Millionen Jahren zu einem Massensterben auf der Erde führten

Von Marc Püschel
Waldbrände werden zu einer immer größeren Gefahr für die Menschheit. In Spanien nehmen sie zur Zeit mit verbrannter Vegetation und durch Feuer zerstörten Bauten auf rund 77.000 Hektar Fläche ein beispielloses Ausmaß an (vgl. junge Welt vom 27.7.2026). Auf der ­Iberischen Halbinsel und in Frankreich mussten bereits Hunderttausende Menschen evakuiert werden. Durch die höheren Temperaturen im Zuge des Klimawandels trocknet die Vegetation immer stärker aus und fällt noc...

Artikel-Länge: 1975 Zeichen

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