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28.07.2026
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Vorschlag

Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht

Wegbereiterinnen Ohne sie fällt der Urlaub aus: Straßenmeistereien stopfen Schlaglöcher und stellen sicher, dass Rastplätze nicht im Müll versinken. BRD 2026. Die Nordreportage. Straßenwärterinnen im Einsatz: Auf der Autobahn sicher in die Sommerferien. NDR, 18.15 Uhr Regeln für den Naturpark Durch die Buchenwälder der Făgăraş-Berge streifen noch Bären, Luchse und Wolfsrudel. Um sie zu schützen und dem illegalen Holzeinschlag Einhalt zu gebieten, soll hier ein riesi...

Artikel-Länge: 2651 Zeichen

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