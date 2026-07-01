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28.07.2026
Kino

Tief unten

Wer Lachsläuse bekämpft, weckt auch Seeungeheuer: Pål Øies Ökohorrorfilm »Kraken«

Von Marc Hairapetian
Wissen Sie, was das größte Lebewesen unseres Planeten ist? Der Blauwal vielleicht mit seinen bis zu 33 Metern Länge? Weit gefehlt! Der größte lebende Organismus der Erde ist die 4.500 Jahre alte Seegraswiese Posidonia australis vor der Westküste des Fünften Kontinents. Sie erstreckt sich über 20.000 Hektar (circa 200 Quadratkilometer) und entstand durch das ununterbrochene Wachstum einer einzigen Pflanze. Der Riesenpilz Dunkler Hallimasch (Armillaria ostoyae) bedeck...

Artikel-Länge: 3541 Zeichen

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