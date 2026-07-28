28.07.2026

Arbeitskampf

Sicherheitsrisiko Personalmangel

Brüssel: Feuerwehrleute erkämpfen höheren Personalschlüssel. Bereits 13 Brandtote in Belgiens Hauptstadt

Von Gerrit Hoekman

Mitten in der Waldbrandsaison auf der nördlichen Erdhalbkugel hat so ein Feuerwehrstreik doch gleich eine ganz andere Schlagkraft: Nach fünf Tagen Arbeitsausstand haben sich die Brandbekämpfer Brüssels mit der Stadtregierung am Sonnabend vor allem auf eine Verbesserung der Personalsituation geeinigt. Die sozialistische Gewerkschaft CGSP-ACOD rief dazu auf, den Streik vorerst zu unterbrechen, da eine ihrer Hauptforderungen erfüllt wird: Die Stadt will an die hundert ...

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