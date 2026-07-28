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28.07.2026
Westafrika

Faye sucht Schutzschild

Senegals Präsident gründet neue Partei »Kiiraay«

Von Jörg Tiedjen
Das Bündnis zwischen dem senegalesischen Präsidenten Bassirou Diomaye Faye und Expremierminister Ousmane Sonko ist Geschichte, wie die Infoseite Afrik.com am Wochenende berichtete. Am Sonnabend hat Faye in Dakar feierlich die Gründung einer neuen Partei verkündet, mit der er sich von seinem alten Kampfgefährten und dessen panafrikanischer Formation Pastef absetzt. Die Neugründung trägt den Namen »Kiiraay – Republikanische Patrioten«. Sie kann an die parteiübergreife...

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