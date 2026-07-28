28.07.2026

Kolumbien

Alles gegen links

Kolumbien bricht mit Kuba und Nicaragua

Von Adrian Müller Peña

Es war zu erwarten. Kolumbiens designierter extrem rechter Präsident Abelardo de la Espriella will die diplomatischen Beziehungen zu Kuba und Nicaragua beenden. In sozialen Netzwerken hat er am Sonntag angekündigt, nach seinem Amtsantritt insgesamt 15 kolumbianische Konsulate und mindestens 14 Botschaften zu schließen. Zu den betroffenen Vertretungen gehören jene in den Ländern Aserbaidschan, Tschechien, Äthiopien, Haiti, Ungarn, Rumänien, Senegal und Südafrika. De ...

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