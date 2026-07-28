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28.07.2026
Philippinen

ASEAN-Konferenz in Manila

Philippinen: Zusammenkunft elf südostasiatischer Außenminister. Treffen zwischen Lawrow und Rubio

Von Rainer Werning
Die Philippinen waren in der vergangenen Woche Gastgeber der 59. Versammlung der Vereinigung Südostasiatischer Nationen (Association of Southeast Asian Nations, ASEAN). Deren Außenminister tagten in Manila vom 21. bis zum 23. Juli unter dem Vorsitz der philippinischen Chefdiplomatin Maria Theresa Parreño Lazaro. Dass die ASEAN seit ihrer Gründung 1967 in der thailändischen Metropole Bangkok weit über die Region hinaus an Ausstrahlungskraft gewonnen hat, bewies nicht...

Artikel-Länge: 3937 Zeichen

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