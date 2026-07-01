28.07.2026

Hamburger Hafen

Von Kai zu Kai

Reedereien sichern und verschieben Anteile an Terminalbetreibern in der Hansestadt

Von Burkhard Ilschner

Eigentlich hatte der Schweizer Reedereiriese Mediterranean Shipping Co., kurz: MSC, den Hamburgern versprochen, er werde als Miteigner des lokalen Terminalkonzerns HHLA für jährlichen Umschlagszuwachs sorgen. Vergangene Woche allerdings sah sich die Hamburger Hafen- und Logistik-AG (HHLA) genötigt, ihre noch im Frühjahr verkündete Wachstumsprognose nach unten zu korrigieren. Trotz des kürzlich bilanzierten Abschwungs an den drei Hamburger HHLA-Terminals Tollerort, B...

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