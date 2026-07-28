28.07.2026

CDU im Schlingern

Schelte von Strohmann

Kritik an Kanzler in CDU-Gremien. Verkehrsminister vorgestellt. Generalsekretärin vom »Arbeitnehmerflügel«

Von Kristian Stemmler

Den Unmut in der Union über den Modus der Regierungsumbildung nach dem Abgang von Fraktionschef Jens Spahn bekam Bundeskanzler Friedrich Merz am Montag in den Führungsgremien der CDU zu spüren. Bild, wie stets mit Zuträgern bei Hofe vertreten, wusste zu berichten, dass Merz vom Vorsitzenden der Bremer CDU, Heiko Strohmann, scharf angegangen wurde. »Sie leiten hier keine Firma, sondern eine Partei«, soll Strohmann ihm erklärt haben. JU-Chef Johannes Winkel konstatier...

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