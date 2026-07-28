Zum Inhalt der Seite
28.07.2026
CDU im Schlingern

Schelte von Strohmann

Kritik an Kanzler in CDU-Gremien. Verkehrsminister vorgestellt. Generalsekretärin vom »Arbeitnehmerflügel«

Von Kristian Stemmler
Den Unmut in der Union über den Modus der Regierungsumbildung nach dem Abgang von Fraktionschef Jens Spahn bekam Bundeskanzler Friedrich Merz am Montag in den Führungsgremien der CDU zu spüren. Bild, wie stets mit Zuträgern bei Hofe vertreten, wusste zu berichten, dass Merz vom Vorsitzenden der Bremer CDU, Heiko Strohmann, scharf angegangen wurde. »Sie leiten hier keine Firma, sondern eine Partei«, soll Strohmann ihm erklärt haben. JU-Chef Johannes Winkel konstatier...

Artikel-Länge: 4199 Zeichen

Damit unabhängiger Journalismus weiter möglich bleibt: Unterstützen Sie die junge Welt mit einem Abonnement und erhalten Sie Zugang zu allen Analysen, Reportagen und Kommentaren.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90, ermäßigt: 19,90
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe