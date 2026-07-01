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28.07.2026
Wirtschaft als das Leben selbst

Soziale Erfindungen

Von Helmut Höge
In den Siebzigern kam es im Nachgang der Studentenbewegung zu einer Vielzahl sozialer Erfindungen. Im britischen Guardian erschien wöchentlich eine Kolumne, die Erfindungen vorstellte, meist welche aus dem Erziehungsbereich. In Dänemark gründete sich während der Ölkrise die private Bildungsorganisation Tvind, deren Ideen von einer linken Gruppe in Westberlin übernommen wurden. Sie gründete in zwei leerstehenden Häusern im Wedding eine Werkschule für Heimkinder und H...

Artikel-Länge: 3107 Zeichen

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