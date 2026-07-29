29.07.2026

Indien

Die Kraft der Bombe

Ein Teil der antikolonialen Bewegung setzte auf Gewalt gegen die britische Herrschaft in Indien. Bhagat Singh und Gandhi: Revolution versus Satyagraha

Von Melitta Waligora

Alle Welt kennt Mohandas Karamchand Gandhi (1869–1948), genannt Mahatma – große Seele. Mit seinem Namen wird die Vorstellung verbunden, Indien habe sich gewaltlos von der britischen Kolonialherrschaft befreien können. Dafür wird er verehrt, über ihn wird gesprochen, geschrieben, es gibt einen weltweit bekannten monumentalen Film und vermutlich noch viele weitere. Denn man wollte (und will) so gern an ein Wunder glauben: das Wunder, eine schwerbewaffnete Macht und ei...

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