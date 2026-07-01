27.07.2026

Fußballrealität

Der Switch. Jürgen Klopp und alle anderen

Von Jürgen Roth

Freund Stefan Gärtner, dem Jürgen Klopps zwanghaftes Zähnefletschen früh als Signum eines speziellen Sozialcharakters aus der »Duz- und Badelatschenwelt« aufgefallen war, hat’s an dieser Stelle am Sonnabend erwähnt. Ja, ich halte den Mann für eine Art Sektenführer, der wie ein Kind redet. Dafür habe ich vor sechs Jahren – nach dem jW-Gespräch zwischen Stefan und mir – von Klopps linken Fans einen übergebraten gekriegt, und so gehört sich das. Ich bin alleweil dafür,...

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